- Un barbat, de 36 de ani, din comuna Țanțareni, Gorj, a fost depistat ieri in timp ce conducea un autoturism, pe strada Garii, din localitate, deși ar fi trebuit sa se afle in carantina. Potrivit IPJ Gorj, cetațeanul ar fi trebui sa se fle la domiciliu pana la data de 3 februarie. Fața de barbat s-a…

- Un barbat din Taiwan a primit cea mai mare amenda data de autoritațile statului insular pentru incalcarea carantinei, dupa ce a sosit din China și a ignorat complet perioda de izolare obligatorie de 14 zile, informeaza CNN.

- Un barbat de 33 de ani din București care trebuia sa se afle in carantina in Capitala, a fost depistat de jandarmi tocmai in Bistrița, in gara CFR.Duminica seara in jurul orei 19.30, jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil au depistat in Gara Bistrița Nord un barbat care ar fi trebuit sa se afle…

- Barbatul se afla in carantina la un hotel din Kaohsiung City și a ieșit pentru puțin timp in holul hotelului. El a fost urmarit de angajații hotelului pe camerele de supraveghere, iar aceștia au contactat autoritațile. Departamentul de Sanatate l-a amendat cu suma de 100.000 de dolari taiwanezi, echivalentul…

