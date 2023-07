Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Doksuri a ajuns vineri in sudul Chinei, dupa ce a trecut pe langa Taiwan și Filipine, unde a ucis zeci de persoane. Este al doilea cel mai puternic taifun care aterizeaza in Fujian, dupa taifunul ucigaș Meranti din 2016. Paza de coasta din Filipine se lupta contra cronometru pentru a salva…

- Sefa Guvernului italian Giorgia Meloni saluta memoria aliatului sau Silvio Berlusconi, care a murit luni la varsta de 86 de ani, pe care-l considera ”unul dintre cei mai influenti oameni din istoria Italiei”.”Silvio Berlusconi era, inainte de toate, un luptator. Era un om caruia nu-i era frica sa-si…

- Zeci de milioane de oameni din SUA erau miercuri sub alerta de poluare a aerului. Fumul de la incendiile de vegetație din Canada s-a indreptat spre sud și a colorat cerul deasupra unora dintre cele mai mari orașe americane intr-un maro tulbure, potrivit The Guardian. {{682765}}Milioane de oameni din…

- Barajul hidrocentralei Kahovka de pe raul Nipru a fost distrus iar apa inunda zonele din Herson aflate in aval. Distrugerea barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei reprezinta un „ecocid”, insa oficialii naționali și regionali lucreaza la a se asigura ca localnicii sunt in siguranța, a spus marți șeful…

- Un accident in care au fost implicate trei masini s-a produs, luni seara, pe DN 17 C, in judetul Bistrita-Nasaud. Un sofer de 18 ani a acrosat cu masina au autoturism de teren care s-a rasturnat, apoi a lovit alta masina, condusa de o fata de 19 ani. Soferul vehiculului rasturnat a fost ranit, transmite…

- Serviciul Aerian Special (SAS) și alte trupe speciale britanice au fost implicate in operațiuni secrete in 19 țari in ultimii 12 ani, inclusiv in Nigeria, Filipine și Rusia, cat și in Siria, Ucraina și, cel mai recent, in Sudan, potrivit unui nou studiu citat de The Guardian.

- Regiunea Emilia-Romagna din Italia se confrunta cu inundații catastrofale, iar daunele se ridica la mai multe miliarde de euro, scrie agenția ANSA, care il citeaza pe guvernatorul Stefano Bonaccini, scrie digi24.ro.

- Regiunea Emilia-Romagna din Italia se confrunta cu inundații catastrofale, iar daunele se ridica la mai multe miliarde de euro, scrie agenția ANSA, care il citeaza pe guvernatorul Stefano Bonaccini.