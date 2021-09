Taifunul Chanthu, insotit de vanturi si de ploi puternice, a provocat duminica in estul Taiwanului perturbari ale traficului rutier si aerian, precum si intreruperi ale curentului electric, fara sa loveasca insa direct insula, relateaza AFP. Foto: (c) RITCHIE B TONGO / EPA Chanthu a lovit coasta orientala, nu si centrul Taiwanului, deplasandu-se pe mare spre nord, potrivit buletinului meteo. In total, 159 de de zboruri internationale au fost anulate din cauza taifunului. Toate liniile de ferry care leaga insula au fost de asemenea suspendate, precum si unele linii feroviare. Foto: (c) RITCHIE…