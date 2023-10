Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 55 de ani, a fost gasit decedat pe drumul dintre localitatea Soca și o cabana de vanatoare privata, dupa ce ar fi fost atacat de un animal salbatic.Polițiștii Orașului Deta au fost sesizați vineri seara cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 55 de ani, a fost gasit…

- Imaginile surprinse de jurnaliștii de la News Bucovina de pe un drum recent amenajat la Ipotești indica amplasarea unei treceri de pietoni intr-o locație surprinzatoare: intre o padure, pe de o parte a drumului, și un cimitir, pe de cealalta parte. Mai mult, trecerea de pietoni nu e marcata pe asfalt,…

- ”Federatia PUBLISIND afiliata la Blocul National Sindical declanseaza actiuni de protest contra masurilor de austeritate care includ taieri de salarii si de posturi, disponibilizari, cresterea taxelor, suspendarea unor drepturi, radieri de functii, distrugerea deliberata, inexplicabila a institutiilor…

- Doi locuitori ai raionului Singerei au fost amendați pentru taieri ilegale de arbori. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Potrivit instituției, barbații au primit doua amenzi: una de 2.500 de lei și alta de 1.011 lei pentru prejudiciul cauzat mediului, transmite rupor.md.…

- ”Federatia PUBLISIND afiliata la Blocul National Sindical declanseaza actiuni de protest contra masurilor de austeritate care includ taieri de salarii si de posturi, disponibilizari, cresterea taxelor, suspendarea unor drepturi, radieri de functii, distrugerea deliberata, inexplicabila a institutiilor…

- Ministerul Mediului anunta ca au fost facute modificari pentru imbunatatirea aplicației care ar trebui sa stopeze taierile ilegale de paduri. Au fost introduse și noi sanctiuni pentru folosirea necorespunzatoare a dispozitivelor de marcat. ,,Un dosar penal intocmit pe loc, confiscarea mijlocului de…

- Garda Nationala de Mediu anunta ca a desfasurat prima actiune in care au fost confiscate deseuri de pe o proprietate privata, in cadrul unor controale facute la Bolintin Vale, judetul Giurgiu. Totodata, au fost date amenzi in valoare totala de 275.000 de lei si au fost confiscate aproximativ 50 tone…

- 2 bovine care se aflau pe o pașune de pe raza comunei Dorna Arini au fost atacate și sfașiate de un urs, in timpul nopții.Una dintre bovine, care avea circa o jumatate de tona, a fost sfașiata și lasata pe pașune, iar alta a fost grav ranita, potrivit Monitorul de Suceava .”Vaca grav ranita se afla…