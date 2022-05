Tăierea urechilor, a cozii sau îndepărtarea chirurgicală a ghearelor unui animal, printre altele, pedepsite mai dur de joi Legislația care sta la baza protecției animalelor a suferit o serie de modificari ce vizeaza inaspirea sancțiunilor aplicate celor care le maltrateaza, dupa ce o lege in acest sens a fost oficializata luni. Chiar daca modificarile sunt oficiale, ele se vor aplica incepand de joi. Legea 138/2022, care modifica Legea 205/2004 privind protecția animalelor, a aparut luni in Monitorul oficial și include in categoria relelor tratamente aplicate animalelor și zoofilia. Noua lege se aplica la trei zile de la apariție, adica de joi. De asemenea, potrivit legii, de joi se majoreaza pedepsele cu inchisoarea,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ Federatia SANITAS a decis organizarea de actiuni de protest pentru sustinerea drepturilor legate de Legea salarizarii ■ se mai solicita finantarea integrala a voucherelor de vacanta de la bugetul de stat pentru toti salariatii dar si acordarea in continuare a sporului de COVID-19 pentru personalul…

- Judecatorii Curții de Apel București, Adina Pretoria Dumitrache și Viorel Andrei Iugan, explica pe larg in motivarea de 1093 de pagini a sentinței din dosarul Colectiv de ce l-au condamnat și pe fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, la 4 ani de inchisoare. Raționamentul juridic al…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 205/2004, in sensul majorarii limitelor speciale ale pedepselor si ale amenzilor contraventionale prevazute in actul normativ de baza.Prin modificarea actului normativ a fost introdusa si o prevedere conform careia zoofilia…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 205/2004, in sensul majorarii limitelor speciale ale pedepselor si ale amenzilor contraventionale prevazute in actul normativ de baza.Prin modificarea actului normativ a fost introdusa si o prevedere conform careia zoofilia…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede majorarea limitelor pedepselor si amenzilor contraventionale in cazul actiunilor de cruzime fata de animale, fiind introdusa in aceasta categorie si zoofilia, informeaza Digi24 . S-au inregistrat 281 voturi pentru. Proiectul modifica…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, ca for decizional, un proiect de lege ce moficica Legea 205/2004 privind protectia animalelor. Noul text prevede majorarea limitelor pedepselor si amenzilor contraventionale in cazul actiunilor de cruzime fata de animale. Ca noutate, zoofilia este considerata…

- Constantin Birjoveanu (1934 – 2000) ), scriitor, pictor, caricaturist, autor al „Cronicii pisalogului“, o rubrica sustinuta dupa anul 1990 intr-o publicatitie din Roman, isi incerca talentul de poet, dind luminii tiparului si citeva fabule. Fabula, specie literara in versuri sau proza, este o povestire…

- Din acest final de saptamana, comportamentul agresiv la volan va fi mai aspru pedepsit. Daca panaacum unele manevre ale șoferilor nu erau sancționate, din acest weekend lucrurile se schimba. Printre faptele care vor fi sancționate se numara schimbarea frecventa și in forța a benzilor de circulație,…