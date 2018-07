Stiri pe aceeasi tema

- Patru turisti straini care se deplasau in grup cu bicicletele in sudul Tadjikistanului au fost ucisi si alti trei raniti duminica, loviti de o masina, au anuntat autoritatile acestei tari din Asia Centrala, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Accidentul s-a produs in regiunea Danghara, la 150…

- Cainii fara stapan, flamanzi, au ajuns sa faca prapad in Caraș Severin. Dupa ce iarnile trecute au atacat turma de zimbri de la Armeniș, și au dvorat un pui, acum au dat atacul in gospodaria unui cetațean.

- Sase membri ai fortelor de securitate tunisiene au fost ucisi duminica intr-un atac terorist in sud-vestul Tunisiei, a indicat Ministerul tunisian de Interne, citat de AFP. Este vorba de atacul cel mai sangeros din ultimii peste doi ani din Tunisia. Potrivit ministerului, o mina a explodat, ''omorand…

- O camioneta a intrat marti dimineata in fatada cladirii cotidianului olandez De Telegraaf, apoi a luat foc, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.ro.Politia a catalogat acest incident ca fiind intentionat. Atacul a avut loc la ora locala 4.

- Intreaga intamplare a fost povestita pe Facebook de o alta calatoare RATB, care a fost martora la eveniment. Ea a povestit cum controlorii RATB au urcat pe linia autobuzului 783, care pleca de la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti. Un barbat si o femeie din Cipru, care tocmai ajusesera…

- Cel putin trei explozii in care au fost ucisi sase oameni si raniti cateva zeci au avut loc duminica in estul orasului afgan Jalalabad, informeaza Reuters, conform news.ro.Atacul a vizat o cladire apartinand statului, a transmis un purtator de cuvant al guvernatorului provinciei Nangarhar.…

- Ministrul pakistanez de interne, Ahsan Iqbal, a supravietuit duminica unui atac armat impotriva sa, considerat de autoritati o tentativa de asasinat, informeaza agentia Reuters. Adjunctul sau, Talal Chaudhry, a declarat ca un glont a nimerit bratul ministrului in atacul petrecut in districtul…

- Ministrul bulgar al Turismului, Nikolina Angelkova, se asteapta la un sezon bun in aceasta vara, numarul vizitatorilor straini urmand sa creasca cu aproximativ 5%, transmite agentia de presa...