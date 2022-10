Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile s-au intamplat așa: in urma cu aproape doi ani, la finalul unei ore desfașurate online, Ștefania mi-a spus ca urmeaza sa publice un volum de poezii și m-a intrebat Post-ul TABLETA DE SAMBATA – Daniel TACHE – Discurs la o lansare de carte* apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vreau sa va povestesc ceva despre un proiect cultural, marca Gazeta Damboviței… Am lansat anul acesta Colecția de cultura din Gazeta Damboviței, au aparut deja cateva carți ale colaboratorilor pe Post-ul ACTUALITATEA DE ACASA – Ionuț CRISTACHE – Targoviștea mea… De Zilele Cetații, cinstim Orașul nostru……

- In urma cu vreo cațiva ani, obosisem povestindu-va, aici, despre limba speciala vorbita și scrisa de o doamna premier. Nu banuiam ca poate sa fie și mai rau… Cred și Post-ul TABLETA DE LUNI – Ionuț CRISTACHE – Ciucheza apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Avem așezate, pe parcursul vieții, de toate: emoții, sentimente, trairi intense, cautari și regasiri, victorii și infrangeri, descoperiri, dureri, surprize, revelații. Mai mari sau mai mici, neinteresante pentru alții, Post-ul PUNCTUL PE CUVANT – Gabriela CRISTACHE – Dureri memorate apare prima data…

- Se rescrie calendarul fiecaruia dintre noi, dupa trairile pe care le consideram evenimente. Pentru mine, evenimente au fost și sunt intoarcerile. De multe ori ne concentram energiile pentru Post-ul PUNCTUL PE CUVANT – Gabriela CRISTACHE – Intoarcerea apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In comuna traiau 1112 locuitori: 1106 romani (576 barbati si 536 femei), patru sarbi, un grec si un albanez, toti avand religie ortodoxa. La Starea civila erau inregistrate 48 de Post-ul TABLETA DE JOI – Radu Alexandru STATE – O statistica din 1928 a comunei Manesti apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Cred ca, in general, despre lucrurile bune nu trebuie sa scriem prea des, ele ar trebui sa faca parte din „normalitatea” vieții noastre, atat de complicata azi… Azi, Targoviștea mea Post-ul ACTUALITATEA DE ACASA – Ionuț CRISTACHE – Targoviștea mea… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Odata cu trecerea timpului, an dupa an, putem ajunge sa credem ca șirul acestor clipe este cel mai firesc lucru care ni se poate intampla, ca aceasta inșiruire nu are Post-ul TABLETA DE DUMINICA – Erica OPREA ¬ Bucuria de a fi apare prima data in Gazeta Dambovitei .