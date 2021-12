Stiri pe aceeasi tema

- Afisarea zilnica a numarului de decese provocate de COVID-19 nu reflecta realitatea la zi. Procesul de raportare este complex, cu participarea mai multor actori. Sunt posibile erori sau intarzieri, cauzate de factori tehnici sau umani, asa ca personal medical suprasolicitat si obosit, a declarat ministra…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca afișarea zilnica a numarului de cazuri de decese din cauza COVID-19 niciodata nu corespunde cu realitatea, transmite Noi.md cu referire la diez.md. Problema, conform ministrei, este legata de raportarea intirziata…

- Autoritațile au anunțat, sambata, in bilanțul provizoriu, 8.057 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2 in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate 395 decese dintre care 5 anterioare. Cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta.Potrivit bilanțului provizoriu transmis astazi, 6 noiembrie,…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco a comentat ce ar simboliza expresiile din fotografia in care apare șeful Gazprom-ului, Alexei Miller și Vicepremierul, Andrei Spinu, dupa ce a fost semnat contractul pe cinci ani cu Gazprom. Aceasta a venit cu mai multe explicații și a scris ca acest lucru il preda…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a venit cu un comentariu referitor la decizia privind oferirea indemnizației unice doar personalului medical vaccinat. „Mie mi se pare ca noi chiar am intarziat puțin, deci din momentul cand cerem pedagogilor sa vina intr-un colectiv de copiii prezentand un certificat…

- ARAD. Valul 4 al pandemiei pune, din nou, la grea incercare sistemul medical din toata țara. Creșterea brusca a numarului de cazuri de Covid a dus, in nici doua saptamani, la o criza a paturilor de anestezie și terapie intensiva, dar nici pe secțiile medicale destinate pacienților cu forme ușoare și…

- Asociația MAR a venit cu unele precizari dupa declarațiile facute aseara de ministra Sanatații, Ala Nemerenco. Potrivit acestora, ultima hotarare a CNESP nu prevede modalitatea de prezentare a documentației Covid din partea vizitatorilor și niciun mecanism de verificare a acestora. La fel, membrii Comisiei…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, susține ca Moldova nu e Austria, ca sa fie introdusa testarea gratuita. „Daca ne consideram Austria, atunci trebuie sa introducem aceste teste gratuite”, a spus Nemerenco, in cadrul emisiunii In Profunzime de la Pro TV.