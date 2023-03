Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a adoptat declarația de indepedența energetica fața de Rusia. REPowerEU: miliarde de euro pentru producția de energie Parlamentul European (PE) a adoptat marti, in sesiune plenara la Strasbourg, planul REPowerEU, in valoare totala de 20 de miliarde de euro in granturi nerambursabile. Planul…

- ”In perioada ianuarie – decembrie 2022, datoria externa totala a crescut cu 6,136 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 97,685 miliarde euro la 31 decembrie 2022 (68,4% din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,1% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen…

- Modelul de crestere economica al Romaniei, bazat pe consum din import, pare sa fi ajuns la apogeu:o analiza pe ultimii 5 ani arata ca valoarea nominala a cresterii economice merge umar la umar cu valoarea sumelor contractate ca datorii si a dobinzilor aferente. Simplificand, banii imprumutati ajung…

- Lucian Heius a fost intrebat, luni, la Prima News, cum a mers colectarea in 2022. “In 2022 am asigurat veniturile necesare. Deficitul bugetar cu care se va inchide anul 2022 este cel estimat la inceputul anului, de 5,84%. Deci ne-am incadrat in tinta de deficit. Anul 2023 este un an destul de complicat,…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut la 143,71 miliarde de euro in primele 11 luni din 2022, potrivit datelor publicate vineri, 13 ianuarie, de Banca Nationala a Romaniei (BNR)."In perioada ianuarie - noiembrie 2022, datoria externa totala a crescut cu 7,133 miliarde de euro. In structura:…

- Romania a produs, in primele zece luni din 2022, o cantitate de titei de peste 2,436 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 162.400 tep (-6,2%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de peste 1,828 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 20,1% (-459.800 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia…

- In primele 10 luni din acest an, balanta de plati a Romaniei a inregistrat un deficit de peste 23 miliarde de euro, cu mult mai mare fața de cele 14 miliarde de euro inregistrate in aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor BNR transmise ieri si preluate de Agerpres. Schimburile de bunuri au…