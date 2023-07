Tabără pentru muzicieni la Buzad sub umbrela platformei Muzicon

Platforma de promovare și sprijinire a artiștilor muzicali Muzicon inițieaza o tabara de creație care se va desfașura la The Village, Buzad, in perioada 13-19 august. Artiștii interesați sunt invitați sa trimita prin e-mail un portofoliu cu creații proprii sau colaborari (varianta de studio sau live), precum și o scurta descriere relevanta a pieselor.