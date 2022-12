Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi, un nou atac intre cei aflati la conducerea Primariei Timisoara. Cosmin Tabara il acuza pe celalalt viceprimar, Ruben Latcau, de „comportamentul necolegial” și „total nepotrivit” dupa dezacordurile de ieri din sedinta CL, precum si de faptul ca a mintit in privinta maririi taxelor locale.…

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș (CJT), a dat, miercuri, un ultimatum Primariei Timișoara: daca nu preda stalpii de pe DJ691, se pierde finanțarea europeana. In replica, viceprimarul Ruben Lațcau ii transmite lui Nica sa ceara ajutor in loc sa dea ultimatumuri, ținand cont ca CJ nu…

- Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcau, a raspuns ultimatumului lansat de Consiliul Județean Timișoara, prin președintele Alin Nica, lansat in aceasta dimineața pe tema predarii stalpilor de susținere a rețelei de alimentare a troleibuzelor, din Dumbravița. Poziția viceprimarului vorbește de incompetența…

- Pana și regizorii de la care te-ai aștepta sa regizeze impecabil un film au avut eșecuri in cariera lor. Am selectat cateva filme dezamagitoare și care au starnit reacții in randul criticilor și publicului. Afla care sunt acestea, dar și motivele pentru care regizorii lor și-au cerut iertare pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea, marti, consultari politice cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, cu prilejul vizitei pe care inaltul oficial american o efectueaza in Romania. Fii la curent cu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat joi, 17 noiembrie, ca nu stie daca procentul de majorare a pensiilor va fi 6%, 12% sau un altul. Afirmațiile au venit in contextul in care, potrivit Antena 3 , premierul și președintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a spus liberalilor intr-o ședința interna ca ia…

- Fericire mare pe intreg eșichierul politic al conducerii la cel mai inalt nivel al Primariei Timișoara. Atat viceprimarul PNL Cosmin Tabara, dar și primarul Dominic Fritz ne anunța cu bucurie ca au fost depuse oferte pentru stadionul Lego. Nu mai puțin de patru firme vor sa ia banii primariei. A fost…

- Deputații se intrunesc in ședința. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte, printre care și cel pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar (art.10, 20`1, anexa 3 ș.a.).