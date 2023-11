Stiri pe aceeasi tema

- 20 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a de la Centrul Județean de Excelența Salaj, alaturi de opt profesori coordonatori, au participat, in aceasta saptamana, la Tabara Olimpicilor la Matematica de la Boghiș, potrivit Consiliului Județean Salaj. Inițiativa face parte dintr-un proiect dedicat promovarii…

- Ceremonia de predare-primire a Drapelului de Lupta și a comenzii Regimentului 69 Artilerie Mixta ”Silvania” a avut loc astazi, 31 octombrie, la sediul unitații militare din Șimleu Silvaniei. In cadrul acestei ceremonii, odata cu trecerea in rezerva, colonelul Ștefan Toader a predat comanda Regimentului…

- Dragi salajeni, Astazi se implinesc trei ani de cand am preluat mandatul de președinte al Consiliului Județean Salaj, prilej pentru a va mulțumi pentru increderea și susținerea acordate in toata aceasta perioada. Alaturi de dumneavoastra, intreaga echipa din Consiliul Județean – careia ii sunt recunoscator…

- Muzeul Județean de Istorie și Arta din Zalau, instituție subordonata Consiliului Județean Salaj, va invita la vernisajul expoziției documentare ”Aspecte din viața femeilor in Evul Mediu”. Evenimentul are loc joi, 26 octombrie 2023, cu incepere de la ora 13,15, in Beciul Cultural al muzeului. Va invitam…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud, Centrul Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud, Primaria Bistrița și Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița va invita sa participați la trei expoziții speciale. Expoziția de pictura a Simpozionului Internațional „Școala de la Bistrița”, ediția a IX-a,…

- Armonii de toamna, pe data de 20 octombrie 2023, Centrul Județean de Cultura Dambovița va invita la Muzeul de Istorie din Targoviște, incepand cu ora 17:00, la un recital de muzica simfonica, susținut de membri ai Orchestrei Simfonice „Muntenia”. „Va așteptam sa ne bucuram impreuna de o dupa-amiaza…

- Este vorba de elevii inscrisi in procedura de selectie pentru doar trei din cele sase discipline din cadrul Centrului. Testele de selectie au inceput saptamana aceasta, romana, engleza si matematica fiind cele mai cautate de catre elevii care vor sa obtina performante scolare, explica directorul Centrului…

- Vești bune pentru iubitorii de lectura din județ. A aparut ediția online a numarului 225 (octombrie 2023) al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, Consiliului Județean Salaj și Primariei municipiului…