Stiri pe aceeasi tema

- De azi, elevii pot completa fișele de inscriere pentru admitere la liceu 2023. Conform calendarului oficial, absolventii clasei a VIII-a completeaza optiunile in fisele de inscriere la liceu, in prezenta parintelui si asistati de diriginte, in perioada 6-7 iulie si 10-17 iulie 2023. In 19 iulie va avea…

- Colegiul ”Gheorghe Șincai” din București a fost ținta scandalurilor, aici iscandu-se probleme majore inca din prima zi a exmenului de Bacalaureat, atunci cand mai multe lucrari au fost anulate din cauza unor greșeli tipografice. Pe langa neregulile menționate anterior, o eleva a fost obligata sa susțina…

- Toti elevii de la Colegiul National ”Gheorghe Sincai” din Bucuresti, unde zeci de lucrari au fost anulate din motive ”absurde”, au promovat examenul la Limba romana. Una dintre profesoarele colegiului, care a relatat inca de la inceput situatia, afirma ca nu s-a pus niciodata problema ca elevii sa nu…

- Nou scandal la Colegiul "Gheorghe Sincai" din Bucuresti. O eleva a fost obligata sa dea Bacalaureatul desculta. Fata era incaltata cu o pereche de adidasi inscriptionati in limba engleza si i s-a cerut sa-i dea jos. Este doar una dintre neregulile de la acest liceu. Va amintim ca zeci de lucrari la…

- Calendar admitere liceu 2023. Care e termenul limita. Elevii claselor a VIII-a au susținut in aceasta saptamana Evaluarea Naționala 2023. Odata ce rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației, dar și in avizierele școlare, parinții și elevii trebuie șase e pregateasca pentru…

- Asociatia Elevilor din Constanta afirma ca, impreuna cu alte asociatii din tara ale elevilor, sustine in integralitate revendicarile profesorilor si demersurile de continuare a grevei anuntate, duminica, de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie ''Spiru Haret"."Asociatia…

- Cei doi profesori din fruntea țarii, Klaus și Carmen Iohannis s-au aflat, miercuri, intr-o lume cu totul paralela cu cea a profesorilor care au dat o adevarata lecție de democrație tuturor guvernanților, ieșind in strada sa protesteze cu zecile de mii. Președintele Iohannis a fost in vizita la Sibiu,…

- Elevii claselor a VIII-a se apropie ușor de finalul ciclului gimnazial, ceea ce inseamna ca in curand vor susține Examenul de Evaluare Naționala, urmand ca imediat dupa sa se inscrie la liceu. Suntem in luna Mai, ceea ce inseamna ca elevii claselor a VIII-a se pregatesc atat de Evaluarea Naționala,…