- Guvernul de la Budapesta lucreaza pentru a preveni ca Ungaria "sa fie tarata in razboiul din Ucraina" si rezista la "presiunea interna si externa" exercitata in acest sens, a declarat miercuri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, dupa ce a participat la o sesiune a organismului de securitate…

- Wizz Air anunța ca ii va sprijini pe refugiații ucraineni, oferindu-le 100.000 de bilete gratuite* pentru toate zborurile catre Europa continentala care decoleaza din țarile invecinate Ucrainei (Polonia, Slovacia, Ungaria, Romania). Wizz Air iși asuma astfel angajamentul sa ii ajute pe refugiați pentru…

- Ungaria a fost de acord ca Uniunea Europeana sa livreze arme in Ucraina, insa guvernul maghiar nu participa la acest lucru la nivel bilateral si nu permite tranzitarea Ungariei cu arme letale, a declarat ministrul ungar de externe si al comertului exterior, Peter Szijjarto, luni, la Pristina. Intr-o…

- Ungaria nu va trimite trupe sau arme in Ucraina si nu va permite ca armele letale sa tranziteze teritoriul sau pentru a mentine tara in siguranta, a declarat luni ministrul de externe Peter Szijjarto, in timpul unei vizite in Kosovo, relateaza Reuters.

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a propus desfașurarea unor negocieri de pace intre Rusia și Ucraina la Budapesta. El a scris despre acest lucru pe pagina sa de Facebook, menționind ca s-a consultat atit cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, cit și cu șeful biroului președintelui Ucrainei,…

- Ungaria nu va accepta trupe suplimentare pe teritoriul sau in contextul crizei de securitate din Ucraina și a tensiunilor in accentuare intre Rusia și Occident, a spus șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, intr-un interviu acordat Euronews.

- Lansatoarele de racheta din Romania si Polonia sunt o amenintare pentru Rusia, a declarat, marti, presedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters. Declaratia a fost facuta intr-o conferinta de presa dupa o intalnire la Moscova cu premierul ungar Viktor Orban, privita cu ingrijoarare de oficialii UE,…

- Ungaria nu va sprijini Ucraina in actualul conflict al acesteia cu Rusia atat timp cat Kievul continua sa priveze minoritatea maghiara de drepturile ei, a declarat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care a insistat ca tara sa sustine o relatie de ”respect reciproc” cu Moscova, scrie…