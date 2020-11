Stiri pe aceeasi tema

- Teritoriile luate de Armenia de la Azerbaidjan trebuie restituite, a declarat marti ghidul suprem iranian Ali Khamenei, ale carui declaratii precizeaza pozitia tarii sale asupra conflictului din Nagorno-Karabah, informeaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Adrian Streinu-Cercel: Ce vedem este…

- Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a sosit duminica la Baku, in plin conflict asupra Nagorno-Karabah, pentru a da asigurari cu privire la sustinerea acordata de tara sa Azerbaidjanului, la o zi dupa ce Armenia a cerut sprijin din partea Rusiei, relateaza AFP.

- Vedeta de televiziune Kim Kardashian West, sotia rapperului Kanye West, a anuntat ca va dona 1 milion de dolari catre Armenia Fund, pentru a sprijini civilii care au de suferit in conflictul cu Azerbaidjanul privind regiunea Nagorno-Karabah.

- Kim Kardashian doneaza un milion de dolari pentru victimele din Armenia. Surorile Kardashian au facut Armenia Fund- organizatie pentru strangere de fonduri. Pe pagina de Instagram, Kim si surorile ei au promovat initiativa.Kim Kardashian a donat un milion de dolari pentru oamenii care au fost…

- Rusia si-a exprimat duminica ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de victime in randul populatiei civile in conflictul dintre fortele separatiste armene in Nagorno-Karabah si armata azera pentru a opta zi consecutiv, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Ministrul de externe rus, Serghei…

- Trupele terestre azere au lansat sambata un nou atac la scara larga asupra disputatei regiuni Nagorno-Karabah, potrivit agentiei de presa ruse TASS, citata de dpa. Razboiul deschis intre Azerbaidjan si Armenia continua sa faca victime. Cativa corespondenti de razboi azeri au scapat cu fuga dupa ce au…

- Apar imagini emoționante din razboiul dintre Azerbaidjan și Armenia. O fetița, speriata de bombardamentele din zona, a inceput sa se roage pe geam, alaturi de o alta copila.Totul are loc in Stepanakert, capitala autoproclamatei republici Nagorno-Karabah. Alți minori stau ascunși in…