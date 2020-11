Sylvia Hoişie, „mama Polidinului”, susţine că îşi va face vaccinul împotriva COVID In ceea ce priveste eventuale precautii legate de varsta, Hoisie nu crede ca se pune problema. „Cred ca nu exista. Cred ca cei care au cercetat – si ce nu se putea cerceta in scurt timp pe om au cercetat pe animale – au avut rezultate benefice. Si nu cred ca este daunator oamenilor in varsta, nimanui nu-i e daunator. Sigur, ca orice vaccin, poate da niste reactii, dar sunt atat de mici fata de benefcii", a spus ea. Cititi materialul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Sylvia Hoișie, cunoscuta ca „mama Polidinului” pentru ca a lucrat in echipa de cercetatori ce a dezvoltat acest imunomodulator in anii '60, spune ca se va vaccina impotriva COVID-19 și este convinsa ca vaccinurile care urmeaza sa primeasca aprobare pentru a fi puse pe piața sunt sigure.

