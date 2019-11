Sydney: Controversata "lege de blocare" a vieții de noapte urmează să fie modificată O legea australiana controversata, despre care criticii spun ca reprezinta motivul distrugerii vieții de noapte din Sydeny, va fi aproape complet anulata, începând cu luna ianuarie, scrie BBC.

Cunoscuta și ca legea de blocare, aceasta a fost introdusa în 2014 și a presupus introducerea unei ore de stingere pentru barurile din zonele populare sau restricționarea serviciilor de livrare de alcool, dupa anumite ore. Deși introducerea legii a redus rata violențelor asociate cu consumul de alcool, criticii susțin ca au schimbat și dinamica orașului.



Legea nu va mai trebui… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

