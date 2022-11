Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 12-a a Ligii a III-a o gasește pe CSM Bacau jucand pe teren propriu, spre deosebire de divizionarele C bacauane din Seria 2, Aerostar și FC Dinamo, care vor evolua in deplasare. Ocupanta locului 2 in Seria 1, CSM va intalni sambata, pe „Letea”, Șomuzul Falticeni, o noua și probabila victorie…

- Luna noiembrie este perioada in care liceele bacauane vor sarbatori frumusețea și inteligența, la cunoscutele baluri ale bobocilor, evenimente care pun la incercare și creativitatea organizatorilor. Colegiul Național de Arta ”George Apostu” din Bacau anunța un bal plin de surprize și de fantezie, ”care…

- Proiectul „Județul Bacau, poarta de intrare in tezaurul folcloric romanesc” a mai strabatut o etapa importanta, cea a taberei de folclor de la Travel Europa. Zeci de copii din sate și orașe bacauane au invațat sa danseze hora, sarba, batuta, alunelul sau geamparalele și au cantat melodii populare. Ei…

- A spus-o Dumitru Braneanu, presedinte din 2018, si au confirmat-o participantii la evenimentul „Sub semnul Alecsandri – Bacovia”, organizat la implinirea a doua decenii de la infiintarea filialei bacauane a U.S.R. (20 – 21 octombrie). Ecoul genericului vine dinspre Gabriel Bacovia, fiul poetului, care…

- Astazi, 13 octombrie, pentru a marca Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, personalul din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a organizat o serie de exerciții de evacuare in cazul producerii unui cutremur, in mai multe…

- Au fost aprobate proiectele de hotarare necesare pentru a solicita fonduri europene pentru reabilitari termice. Luni se deschide linia de finanțare și se vor depune documentațiile pentru accesarea de fonduri pentru renovarea a doua colegii, respectiv Gheorghe Vranceanu – 19,9 milioane de lei fara TVA,…

- La finalul saptamanii trecute a pornit la drum ediția 2022-2023 a Diviziei A la handbal feminin. Sambata, Sala Sporturilor din Bacau a gazduit meciurile celor doua echipe bacauane repartizate in Seria B: CSM și Știința. La debutul absolut pe scena senioarelor, „CSMeoaicele” s-au impus cu 26-24 (14-10)…

- In scopul crearii unui climat caracterizat prin siguranța și civilizație, dar și pentru a identifica și soluționa problemele cu care cetațenii municipiului Bacau se confrunta, polițiștii locali cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei, repartizați pe sectoare, participa permanent la intruniri…