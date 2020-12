Lidera opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia a deplans faptul ca Uniunea Europeana este prea lenta si indecisa in a ajuta in mod corespunzator Belarusul, relateaza luni DPA.



''In ceea ce priveste Uniunea Europeana, se pare ca totul se face prea lent. Mi-ar placea sa fie mai repede, dar incercati doar sa deplasati un asemenea colos'', a declarat Tihanovskaia pentru site-ul de stiri independent www.tut.by.



In opinia Svetlanei Tihanovskaia, Uniunea Europeana trebuie sa faca mai mult pentru a ajuta miscarea de opozitie din Belarus, in particular prin impunerea…