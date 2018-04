Stiri pe aceeasi tema

- "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de succes si puternica, dar pentru aceasta trebuie ca toti sa putem spune ceea ce ne deranjeaza", a declarat Orban la televiziunea Echo Tv. Pentru seful guvernului de la Budapesta, rezultatul de duminica, in care partidul sau, Fidesz (conservator),…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki l-a felicitat luni pe omologul sau ungar Viktor Orban, cel mai apropiat aliat al conservatorilor la putere la Varsovia in fata Bruxellesului, pentru victoria sa electorala, informeaza AFP. "Calea de reforme nu este niciodata usoara", a remarcat Morawiecki in…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru victoria la parlamentarele de la Budapesta, obtinuta de partidul prim-ministrului ungar, Fidesz.

- ALEGERI Ungaria 2018: Potrivit unui sondaj recent efectuat de Institutul Nezopont, aproximativ 50% dintre alegatorii ungari il sustin pe Viktor Orban (54 de ani) pentru un nou mandat in fruntea guvernului de la Budapesta. Partidul Fidesz si Viktor Orban au subliniat ca scrutinul de duminica…

- In Ungaria au loc astazi alegeri legislative pe care partidul premierului Viktor Orban are toate sansele sa le castige, chiar daca va mai pierde din majoritatea pe care o detine acum, Orban, cunoscut pentru retorica sa antimigratie si eurosceptica, ar putea obtine al treilea mandat de sef al Guvernului.…

- Premierul ungar Viktor Orban, liderul formatiunii de guvernamant Fidesz si cea mai importanta figura politica a tarii, are sanse foarte mari sa obtina un nou mandat in urma alegerilor parlamentare de duminica, bazandu-se pe cea mai dura retorica anti-imigratie din Europa. Potrivit unui…

- Victoria unui candidat independent sustinut de Opozitie in oraselul ungar Hodmezovasarhely, in defavoarea partidului de guvernare Fidesz, cu doar cateva saptamani inainte de alegerile parlamentare, ar putea clatina serios majoritatea de care dispune Viktor Orban in sondajele pre-electorale.…

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…