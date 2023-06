Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, la Aeroportul Brașov-Ghimbav, sunt organizate Zilele Porților Deschise, un eveniment care cuprinde show-uri aviatice, expoziții și tururi ghidate, dar și evenimente culturale. Președintele CJ Brașov, Adrian Veștea: Este un moment de bucurie. Ii aștept pe toți ca atat sambata, cat și…

- Vin zile calduroase in Maramureș, potrivit anunțului facut de meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie. Instituția a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele 14 zile. Temperaturile maxime vor varia intre medii de 24 și 27 de grade, cu valorile cele mai scazute in 6 și 7 iunie…

- FOTO VIDEO| Coada la Baile Sarate de la Ocna Mureș: Primii vizitatori iși așteapta randul pentru a se bucura de facilitațile complexului FOTO VIDEO| Coada la Baile Sarate de la Ocna Mureș: Primii vizitatori iși așteapta randul pentru a se bucura de facilitațile complexului Astazi, 13 mai, incepand cu…

- Muzeul National al Unirii din Alba Iulia a inregistrat in primele 3 luni ale acestui an un numar record de vizitatori. Nu mai putin de 14.568 persoane au trecut pragul muzeului in perioada ianuarie-martie 2023, o cifra impresionanta care depaseste cu mult numarul de vizitatori, respectiv 4.656, care…

- Pe Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav au avut loc ieri, noi zboruri de verificare . In luna decembrie a anului trecut au fost facute zborurile de calibrare , iar Aeroportul Brasov a trecut acest test. In luna februarie a fost facuta verificarea procedurilor de zbor satelitare si conventionale…

- Un grav acident rutier a avut loc astazi in localitatea Letcani, pe DN 28 in judetul Iasi.Din primele informatii un TIR a accidentat 2 minori la trecerea de pietoni.Din primele informatii ar fi un minor decedat si unul inconstient.Potrivit ISU Iasi, intervine Detasamentul 1 de Pompieri Iasi cu o autospeciala…

- Un batran din judetul Harghita, dat disparut in urma cu aproape patru luni, a fost gasit mort intr-o padure, la aproximativ trei kilometri de locuinta sa. Primele date arata ca pe trupul neinsufletit al barbatului nu sunt semne care sa arate ca acesta ar fi fost atacat de animale. Batranul, in varsta…

- ADVERTORIAL. Eveniment de amploare organizat de cei de la fabrica de anvelope Continental, in weekend, la Timișoara. Peste 1300 vizitatori au trecut pragul companiei pentru a participa la Ziua Porților Deschise. Curioșii au putut face un tur al liniei de producție și au participat la simulari de impact…