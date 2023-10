Stiri pe aceeasi tema

- O misiune arheologica egipteana, germana si austriaca a descoperit in sudul Egiptului sute de vase de vin inchise si intacte, datand de acum 5.000 de ani, a anuntat duminica Ministerul Turismului si Antichitatilor de la Cairo, citat de agentia EFE."Vasele descoperite sunt de dimensiuni mari si se…

- Perspectivele pentru rezolvarea crizei ucrainene nu sunt deocamdata vizibile, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, in timpul consultarilor ruso-egiptene de la Cairo, noteaza TASS, potrivit Rador Radio Romania.Acesta a subliniat ca Rusia sprijina poziția Egiptului…

- Presedintele Egiptului cere controlul natalitatii, pentru reducerea presiunii demograficePresedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sissi, a cerut marti "organizarea libertatii de a face copii", dand ca exemplu politica Chinei de a promova nasterea unui singur copil in fiecare familie, transmite AFP,…

- Vestigiile unui oras portuar si comercial antic au fost descoperite in sudul Ciprului in urma unor sapaturi efectuate de universitatea din Goteborg, Suedia, a anuntat miercuri Departamentul de antichitati din insula mediteraneeana, potrivit AFP. Situat pe malul Lacului Sarat din Larnaca, in sudul insulei,…

- Misiunea arheologica a Departamentului Central de antichitați scufundate din cadrul Consiliului Suprem al Antichitaților din Egipt a descoperit ramașițele unei nave scufundate in secolul III i.HR. in Marea Mediterana, la aproximativ 650 de metri de plaja El Alamein. Șeful Secției antichitați egiptene…

- In data de 19 iulie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Albița – Direcția Regionala Vamala Iași, ca urmare a unui control comun impreuna cu reprezentanții Serviciului Vamal al Republicii Moldova, au descoperit intr-un microbuz care circula pe ruta Moldova – Norvegia, 120.000…

- Mai multe persoane au murit in urma prabușirii unei cladiri de cinci etaje din Cairo. Un comunicat al procuraturii a precizat ca imobilul din cartierul Hadayek al-Qubba din oras "s-a prabusit complet", provocand moartea a opt persoane, transmite AFP.

- Fostul premier Theodor Stolojan spune ca ministrul Familiei, Gabriela Firea, și ministrul Muncii, Marius Budai, ar trebui sa demisioneze dupa scandalul „azilelor groazei”. El spune ca in prima ședința a PNL ii va cere președintelui partidului, Nicolae Ciuca, sa puna aceasta problema in coaliția de guvernare.…