Sute de sindicaliști din Poliție, penitenciare, Sănătate și Ministerul Muncii protestează în fața Parlamentului Cateva sute de sindicalisti din Politie, penitenciare, Politia de Frontiera si din Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale participa joi la un miting de protest in Piata Constitutiei, in timp ce cateva zeci de sindicalisti din Federatia Sanitas participa la o alta manifestatie, in fata Parlamentului. Numarul manifestantilor la protestul de Piata Constitutiei creste in permanenta de la debutul mitingului, iar dupa trei sferturi de ora de la debutul protestului, manifestantii au pornit in mars pe bulevardele care inconjoara sediul Parlamentului. Ambele grupuri de sindicalisti au ca revendicare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

