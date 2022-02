Sute de sălăjeni,oameni simpli, dispuși să ajute refugiați ucrainieni Tot mai mulți salajeni sunt dispuși sa ajute refugiați ucrainieni, varstnici, mame și copii care fug din calea razboiului. Mai mulți zalauani s-au mobilizat deja pentru a strange alimente și haine ce urmeaza sa ajunga la granița de la Sighetul Marmației. Printre cei care s-au decis sa ajute și sa primeasca refugiați se numara și proprietarii unor companii locale, proprietari de restaurante, dar mai ales oameni simpli. Inainte de toate, Crucea Roșie-Filiala Salaj a anunțat un program concret și coordonat de sprijin, iar detalii puteți afla intrand pe www.crucearosie.ro, pe… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

