- Fanii serialului „Friends” primesc vești bune in legatura cu o posibila reunire. Din luna noiembrie s-a zvonit ca serialul ar putea reveni pe micile ecrane, dar acum suntem la cateva semnaturi distanța de a primi un special de o ora. Conform Deadline, cei 6 actori principali ai serialului ar urma sa…

- Furtuna Ciara a facut ravagii in mai multe țari din Europa de Vest, cea mai afectata fiind Marea Britanie, unde numeroase curse aeriene au fost anulate ori au avut intarzieri din cauza vantului care a batut cu pana la 100 de kilometri pe ora.

- Uniunea Europeana poate oferi Londrei un acord comercial „extrem de ambitios“, care sa includa tarife si cote zero, dar si multe servicii, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte acum si in viitor standardele UE, a anuntat luni negociatorul-sef pentru Brexit al blocului comunitar Michel Barnier.

- Britanicii care au votat despartirea de Uniunea Europeana si-au urat "Brexit fericit!", vineri noaptea, lânga Parlamentul britanic, în cadrul unui eveniment care a semanat cu o petrecere de Revelion si care l-a avut invitat special pe Nigel Farage, relateaza Agerpres într-un…

- Kobe Bryant a fost fara indoiala o legenda a NBA și un jucator care va ramane veșnic in istorie. Fanii au reacționat dupa moartea lui Koby Bryant și il vor pe acesta pe sigla NBA. Petiția a fost semnata de peste 1,6 milioane de oameni, iar semnaturile incep in continuare sa soseasca, pentru moment neexistand...…

- Au mai ramas cateva zile pana cand Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana. Evenimentul va fi marcat oficial pe 31 ianuarie, la ora 23.00, ora Londrei. Se incheie un mariaj de 47 de ani și incepe o noua etapa pentru Regat, dar și pentru cetațenii Uniunii Europene.

- Viorica Dancila a fost pusa in dificultate, marti, in cadrul dezbaterii cu jurnalistii organizata de PSD, de o intrebare de matematica. Candidata PSD la prezidentiale a fost intrebata care este aria cercului, avand in vedere ca a mentionat anterior ca a dat meditatii la matematica. Raspunsul dat de…

- Cel puțin 25 de persoane au fost gasite intr-un container frigorific, la bordul unui feribot din Olanda care urma sa plece spre Marea Britanie, scrie The Independent. Potrivit primelor informații, vasul a fost...