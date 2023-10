Sute de oameni criogenați așteaptă „învierea”! Cu toții am auzit zvonuri despre celebritați mondene sau membri ai elitei politice care și-au inghețat corpurile, in speranța ca acestea vor fi reanimate in viitor, cand se vor fi gasit leacuri pentru bolile incurabile din prezent. Aceasta practica – numita criogenie – presupune scaderea treptata a temperaturii corporale și pastrarea corpului la sub zero grade Celsius. Criogenia este metoda imbalsamarii prin inghețare, fie la minus 79 de grade Celsius, cu ajutorul zapezii carbonice, fie la minus 196 grade Celsius, cu ajutorul azotului lichid. Este o metoda folosita in ultimul timp, in special… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

