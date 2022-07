Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.000 de demonstranti au blocat marti un pod din centrul Budapestei, in timp ce parlamentul dezbate o propunere a guvernului condus de Viktor Orban care ar duce la cresterea taxelor pentru mii de firme mici, a transmis un jurnalist al Reuters.

- Politia ungara a urmarit si capturat in zorii zilei de duminica un cangur, pe strazile din sudul capitalei Budapesta, relateaza MTI. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- 14 oameni au fost uciși, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un bar din Soweto, in apropiere de Johannesburg, a anunțat poliția sud-africana. Politia a primit un apel in jurul orei locale 00.30.

- Efectele secetei sunt tot mai vizibile pe Dunare - in mijlocul fluviului au aparut dune de nisip. Asta, dupa ce nivelul apei a scazut cu peste jumatate de metru in doar o saptamana, un pericol uriaș pentru transportul fluvial. Iar previziunile nu sunt deloc imbucuratoare. Specialiștii susțin ca nivelul…

- Cateva milioane de persoane au fost izolate, miercuri, in China, in urma unei cresteri epidemice care a starnit temeri, in special in Shanghai, cu privire la revenirea restrictiilor, la o luna dupa ridicarea unei carantine totale, relateaza AFP.

- David Popovici a ajuns in țara, dupa ce a fost incoronat dublu campion mondial la natație, la Budapesta. Inotatorul de numai 17 ani a fost copleșit de emoții, atunci cand a realizat cat de multa lume l-a susținut, așteptandu-l la aeroportul Henri Coanda din Capitala. Cum le-a mulțumit fanilor. David…

- Numarul companiilor si al gospodariilor din zona euro care nu reusesc sa ramburseze imprumuturile bancare va creste, iar pierderile din credite vor creste pana la un maxim al ultimilor cinci ani, de 3,9% in 2023, desi vor ramane mai mici decat varful de 8,4% inregistrat in 2013. Conform unei analize…

- „Suntem dependenți de consum, de importuri, de prețurile de import. Rasp este sa avem propria productie si procesare.Anul acesta nu creștem taxele. Reforma fiscala este cuprinsa in PNRR și va trebui ca acest jalon sa fie gata in decembrie 2022.Deficitul este in grafic. Inflația? Mai sunt cateva luni,…