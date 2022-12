Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi (35 de ani) a purtat-o pe Argentina spre cel de-al treilea titlul mondial din istorie. „Pumele” au trecut in finala de Franța, 2-2 dupa 90 de minute, 3-3 la finalul reprizelor de prelungire și 4-2 la loviturile de departajare. Lui Messi nu ii mai lipsește nimic! Starul argentinian, de 7…

- Pe langa milioanele de fani, și maicuțele catolice din Argentina au sarbatorit titlul mondial obținut in Qatar de națșionala de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Sute de mii de argentinieni sarbatoresc in strada victoria naționalei lui Messi in fața Franței la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Este a treia Cupa Mondiala caștigata, dupa cele obtinute in 1978 si 1986.

- Șeful statului francez a trait la maximum finala dintre Franța și Argentina de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, in urma careia sud americanii au devenit pentru a treia oara campioni mondiali.

- Argentina a invins-o pe Franța și a cucerit al treilea titlu mondial din istorie! A fost 2-2 la finalul timpului regulamentar, 3-3 dupa reprizele de prelungire și 4-2 pentru „pume” la loviturile de departajare. Sarbatoarea de acasa, de la Buenos Aires, a fost una antologica. Al treilea titlul mondial…

- Explozie de bucurie in Argentina, dupa ce echipa naționala a caștigat, in Qatar, Cupa mondiala de Fotbal, impotriva Franței. Oamenii au ieșit cu zecile de mii pe strazile din Buenos Aires. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Argentina a trecut fara emoții de Croația (scor 3-0) și s-a calificat in finala Mondialului din Qatar. La finalul partidei de pe Lusail Stadium, fanii „Pumelor” au declanșat fiesta pe strazile din Buenos Aires.

- Suporterii argentinieni au izbucnit in lacrimi dupa un meci emoționant, vineri (9 decembrie), care a dus echipa naționala in semifinalele Cupei Mondiale dupa o victorie la penalty-uri impotriva Olandei, pe stadionul Lusail din Qatar. Argentina a invins Olanda cu 4-3 la penalty-uri pentru a menține in…