Zona Lacului Rediu a cunoscut o explozie imobiliara in special in ultimii ani, pe teritoriul administrativ al comunelor Rediu și Valea Lupului fiind construite numeroase locuințe, in special individuale, conform apix. Zona este intr-o continua dezvoltare avand in vedere și apropierea de rond Pacurari, care se afla la o distanța de maximum 5 km de amplasamentele unde in prezent sunt șantiere. O perspectiva asupra dezvoltarii imobiliare o putem avea daca urcam pe str. Dealul Zorilor, imaginile de mai jos fiind facute din aceasta zona. Articolul Sute de case au fost construite, iar zona Rediu este…