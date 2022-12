Miercuri, 14 decembrie 2022, cateva sute de angajați din Educație, reprezentand personalul nedidactic, vor proteasta in fața Parlamentului. Personalul nedidactic este nemulțumit ca Guvernul a alocat 6% din PIB pentru Educație, așa cum prevede Legea nr. 1 din 2011, ci doar a 3,2% din PIB in anul 2023. Precum și salariile nete mici cuprinse intre 1700-2.200 lei. Protestul va fi organizat astazi in fața Palatului Parlamentului (intrarea de la Izvor) in intervalul 12.00 – 13.00. Federația spune ca la acțiunea de protest vor participa aproximativ 600 de persoane, membri de sindicat, reprezentand personalul…