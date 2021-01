Stiri pe aceeasi tema

- ​Clubul Caykur Rizespor a anuntat, joi, ca are sase noi cazuri de infectare cu coronavirus. Trei dintre cei infectati sunt fotbalisti, iar ceilalti trei sunt angajati ai gruparii.Persoanele testate pozitiv sunt în izolare si sub tratament.Ca urmare a noilor cazuri de infectare cu Covid-19,…

- Ioan Turc a fost testat pozitiv la infecția cu noul tip de coronavirus. Sunt peste 50 de angajați ai Primariei Bistrița depistați cu COVID 19, pana la aceasta ora. Focarul COVID 19 de la Primaria Bistrița pare ca nu se mai stinge. Tot mai mulți angajați ai instituției sunt depistați pozitiv, din intregul…

- In judetul Vaslui, institutiile publice si centrele sociale sunt principalele surse de imbolnavire cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore, in judet s-au inregistrat 90 de cazuri, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 6.463.

- Directorul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș, Violeta Nedelcu, dar și alți patru angajați au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. Prima infectata a fost o angajata a OPC Argeș, apoi alte patru persoane, printre care și Violeta Nedelcu au fost confirmate cu noul coronavirus.…

- Un numar de cinci angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu au fost depistati cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, totalul personalului confirmat cu noul coronavirus ajungand la 25, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al institutiei, Alexandru Nitu, relateaza Agerpres.Potrivit…

- Este focar de coronavirus la Prefectura Sibiu dupa ce șapte angajați au fost confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus. Inclusiv prefectul județului, Mircea Crețu, a fost diagnosticat cu Covid-19. In urma rezultatelor testelor efectuate in Prefectura Sibiu , șapte persoane au fost confirmate pozitiv,…

- Ziarul Unirea FOCAR de COVID-19 la Poliția Locala Alba Iulia. Mai multi angajați depistați pozitiv cu noul coronavirus Un focar de infectare cu virusul SARS-COV-2 se pare ca a fost descoperit la Poliția Locala Alba Iulia, unde mai multe persoane ar fi fost depistate pozitiv cu noul coronavirus. Potrivit…