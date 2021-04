Susţinători ai lui Navalnîi, inclusiv medicul său personal Anastasia Vasilieva, arestaţi în faţa închisorii din Pokrov VIDEO Sustinatori ai lui Aleksei Navalnîi - inclusiv medici - au fost retinuti marti de catre politia rusa, în fata Coloniei penitenciare numarul 2 de la Pokrov, la 100 de kilomertri est de Moscova, unde au venit sa ceara informatii despre starea sanatatii opozantului politic, bolnav si aflat în greva foamei, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Potrivit unei jurnaliste AFP, medicul personal al lui Aleksei Navalnîi Anastasia Vasilieva, o activista din cadrul opozitiei, se afla între cele câteva persoane arestate si îmbarcate în furgoane ale politiei

Sursa articol: hotnews.ro

