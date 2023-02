Stiri pe aceeasi tema

- Brașovul este pe locul I pe țara la violența in școli . Județul nostru a inregistrat, in anul școlar 2021-2022, peste 1.500 de cazuri de violența in școli. Ministerul Educației a publicat raportul privind fenomenul violenței in mediul școlar in anul școlar 2021 – 2022 care arata ca, la nivel național,…

- Coreea de Nord a dezmintit astazi ca furnizeaza arme Moscovei, dupa ce Washingtonul a acuzat-o ca livreaza obuze si rachete grupului paramilitar rus Wagner care opereaza in Ucraina, scrie AFP.

- Violențe vecine cu tortura sunt descrise de procurori in dosarul fraților britanici Andrew și Tristan Tate, reținuți de anchetatori in urma cu exact o luna. Una dintre complicele fraților ar fi lovit-o pe una dintre victime, deși era abia operata. Apar și noi detalii despre suspiciunile ca rețeaua Tate…

- Rugbystul francez Pascal Cotet, pilier la Bayonne, a fost condamnat miercuri la plata unei amenzi pentru violenta impotriva unei tinere. Pascal Cotet (29 de ani) a fost amendat cu suma de 300 de euro de catre procuratura din Bayonne pentru ca in data de 3 decembrie, aflat sub influenta alcoolului, intr-un…

- Deputatul AUR Dumitru Viorel Focșa, care tocmai a fost data afara din partid dupa ce a recunoscut ca și-a batut soția, a declarat ca este dispus sa ințieze o dezbatere publica „reala despre fenomenul violenței din familiile romanești care sa genereze soluții adecvate privind diminuarea acestuia”. In…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, Juergen Klopp, a negat ca s-ar fi intalnit cu internationalul englez Jude Bellingham si cu parintii acestuia, in vederea unui transfer al mijlocasului formatiei germane Borussia Dortmund, informeaza DP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Curtea de Apel Alba a pronunțat sentința intr-un dosar de omor, fapta ce a avut loc in urma cu mai bine de un an. O femeie care era agresata de concubin, l-a ucis pe acesta, intr-un moment de tulburare.

- Misterul continua sa invaluie miliardele disparute de la bursa de criptomonede falimentara FTX, dupa ce fondatorul sau cazut in dizgratie, Sam Bankman-Fried, a negat ca a incercat sa comita o frauda, recunoscand in acelasi timp ca a comis erori grave de management. In prima sa aparitie publica majora…