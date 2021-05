Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc cere suspendarea temporara a drepturilor de proprietate asupra vaccinurilor anti-COVID pentru a permite vaccinarea celor mai saraci ai planetei, scrie Vatican News. Suveranul pontif a transmis mesajul cu ocazia concertului ”Vax Live - The Concert To Reunite the World" de la Los Angeles,…

- La nivel mondial a inceput o intreaga dezbatere cu privire la suspendarea brevetelor pentru vaccinurile anti Covid. Statele care susțin acest demers, in frunte cu SUA, sunt de parere ca suspendarea ar duce la imbunatațirea producției daca companii din alte state, inclusiv din Africa și Asia, ar putea…

- Decizia Statelor Unite de a sprijini suspendarea temporara a brevetelor pentru vaccinurile anti-COVID-19 “este dezamagitoare”, a declarat miercuri Federatia Internationala a Industriei si Asociatiilor Farmaceutice (IFPMA) intr-un comunicat. Potrivit AFP, “suntem pe deplin in faza cu obiectivul ca vaccinurile…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, vineri si sambata, in Portugalia, la Porto, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum si la Summitul UE – India, in format de videoconferinta, cu premierul Narendra Mod. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- Uniunea Europeana este „gata sa discute” ridicarea protecției proprietații intelectuale, temporar, asupra vaccinurilor COVID-19, a declarat joi Ursula von der Leyen, dupa ce SUA a anunțat ca susține un astfel de demers.

- Liderii din UE vor discuta joi, la o reuniune a Consiliului European care se va desfasura in format de videoconferinta, despre solutii pentru strategia de lupta impotriva pandemiei, in contextul unei presiuni uriase din cauza numarului inca insuficient de vaccinuri impotriva COVID-19 si a inmultirii…

- „Am vorbit la pauza și cu domnul Gheorghița și cu domnul Baciu. In Romania nu exista acel lot despre care vorbește EMA, care a fost in 17 țari. Acolo nu avem nicio problema. Exista primul lot din AstraZeneca, unde mai avem 3.000 de doze cred, care vor fi puse o saptamana in carantina.O sa luam o decizie.…

- Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a anunțat intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca grupul Partidului Popular European (PPE), din care face parte, a transmis o scrisoare președintelui Consiliului European, Charles Michel. In document ar fi mai multe solicitari, intre care o Alianța farmaceutica,…