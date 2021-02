Suspedarea Președintelui Klaus Iohannis, posibilă? Ce spune Marcel Ciolacu Ciolacu a amintit ca, pentru ca un demers precum suspendarea Șefului statului sa aiba succes, este nevoie de o majoritate parlamentara. ”Ca sa inițiezi o astfel de procedura trebuie sa ai un numar de parlamentari și, momentan, domnul Simion nu are o tremie din Parlament, PSD are. Ca sa ai un demers care sa mearga pana la capat, trebuie sa ai majoritate. In acest moment, PSD și formațiunea AUR nu au majoritate. (...) Nu cred ca in acest moment este oportuna declanșarea unei proceduri de suspendare a domnului Președinte Klaus Iohannis. Și de pandemie, și de criza economica, și de contextul internațional… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la TVR 1, ca „nu exista nicio șansa” pentru inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintelui Klaus Iohannis pentru ca este „o tema falsa”, demersul nu este „oportun” și el nu va fi de acord ca parlamentarii PSD sa semneze pentru acest lucru.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca motiunea de cenzura pe care PSD a anuntat ca o va depune in aceasta sesiune parlamentara are sase ”aproape zero” sa treaca. Orban a precizat ca motiunea este ”un exercitiu democratic”, dar ”sub nicio forma” nu va trece. Celebrul TEODOSIE, noi declarații…

- Protestatarii s-au strans sambata seara in fața Ministerului Sanatații, unde au cerut demisia ministrului Vlad Voiculescu, a lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dupa incendiul de vineri de la „Matei Balș”.Oamenii spun ca este o atmosfera de dezbinare și sunt nemulțumiți…

- Vasile Dancu a fost liantul unei intalniri dintre liderii PSD și cei ai AUR, respectiv Marcel Ciolacu și George Simion.Discuțiile s-au purtat vineri dupa pranz, la ora 13.50, la o adresa din Primaverii, acolo unde se afla și sediul IRES, institut coordonat de Dincu. Discuțiile au durat o ora, iar la…

- ”Acest președinte nu este extraordinar. Este absent, de șase ani nu face nimic pentru națiunea romana și s-a implicat activ in campania electorala”, a prezentat ca argument pentru suspendare Simion.Liderul A.U.R. susține ca are și soluții pentru reconstrucția țarii. ”Cred ca suntem singurii care asigura…

- ”Acest președinte nu este extraordinar. Este absent, de șase ani nu face nimic pentru națiunea romana și s-a implicat activ in campania electorala”, a prezentat ca argument pentru suspendare Simion.Liderul A.U.R. susține ca are și soluții pentru reconstrucția țarii. ”Cred ca suntem singurii care asigura…

- Copresedintele AUR George Simion a reiterat, joi, ca in cazul in care PSD nu va initia procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis din functie, o va face partidul sau. „PSD face gafe enorme, nu taxeaza deloc derapajele anticonstitutionale ale presedintelui (…) Daca nu o sa o faca PSD (initierea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca nu considera oportuna o eventuala suspendare a presedintelui Romaniei in conditiile in care Klaus Iohannis nu va fi de acord cu un premier nominalizat de PSD daca la alegeri social-democratii vor obtine o majoritate in Parlament. "Ca roman, nu consider…