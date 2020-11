Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei suspecti in cazul femeii incendiate pe marginea drumului la Ghimpati au primit mandat de arestare pentru 30 de zile si au fost condusi in arestul IPJ Giurgiu, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, procurorul Ioan Adrian Alexe, potrivit AGERPRES…

- In urma eforturilor criminaliștilor, oamenii legii au reușit sa identifice victima omorata și incendiata pe un camp din Giurgiu. Aceasta se numește Mihaela-Sabina Mircea. Diriginta ei a facut marturii șocante despre povestea de viața a tinerei de 32 de ani, spunand ca era o fire nazdravana la școala,…