Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul belgian Marc Tarabella a omis sa declare o calatorie platita de Qatar, a recunoscut duminica avocatul sau, la cateva zile dupa ce colega sa Marie Arena a raportat o "omisiune" similara cu privire la o calatorie in emirat, in contextul unui presupus scandal de coruptie in Parlamentul…

- Justitia belgiana a decis marti mentinerea in arest provizoriu a unui director de ONG si a unui fost europarlamentar socialist, italianul Pier-Antonio Panzeri, inculpati intr-o ancheta pentru coruptie in Parlamentul European implicand Qatarul, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Cat de mult au reușit șpagile date de Qatar sa influențeze voturile europarlamentarilor? Aceasta a fost intrebarea aflata pe buzele tuturor de cand au inceput sa apara dezvaluirile despre schema ilegala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Astazi, in conformitate cu procedurile prevazute de dreptul Uniunii, procurorul-șef european a solicitat ridicarea imunitații doamnei Eva Kaili, deputata in Parlamentul European, și a doamnei Maria Spyraki, deputata in Parlamentul European. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In afara de Qatar, si Marocul este implicat in scandalul de coruptie care afecteaza Parlamentul European, potrivit documentelor anchetei la care saptamanalul german Der Spiegel afirma ca a avut acces, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președinta instituției, Roberta Metsola, și-a exprimat "furia" fața de acest scandal de presupusa corupție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Presupusul caz de coruptie in favoarea Qatarului in care sunt implicati reprezentanti ai Parlamentului European "afecteaza grav reputatia" acestei institutii a UE, a declarat comisarul european al Economiei, italianul Paolo Gentiloni, duminica, potrivit AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent…

- Sase persoane sunt cercetate sub control judiciar in cazul furturilor a peste 20 de tone de produs petrolier, a anuntat, vineri, Parchetul de pe langa Tribunalul Olt. Suspectii fac parte din grupari care vizau compania OMV Petrom, aceasta raportand 47 de incidente de securitate, informeaza News.ro.…