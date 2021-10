Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile austriece au arestat marti, potrivit presei, o angajata a unui institut de sondare a opiniei publice, suspectata de faptul ca a distrus probe - prima arestare in ancheta cu privire la coruptie care a condus la demisia din postul de cancelar a lui Sebastian Kurz, relateaza AFP. ”Ea…

- Beneficiarii publici ai Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) trebuie sa actualizeze bugetul indicativ aferent contractelor incheiate cu AFIR pentru proiectele de investiții finanțate din fonduri publice, aflate in derulare și care se incadreaza in prevederile art. 1 din…

- Rata de infectare continua sa creasca in București, aceasta ajungand sambata la 12,65 la mia de locuitori. Cea mai grava situație este in sectorul 1, unde rata de infectare este 14,86. Situația din celelalte sectoare este: in sectorul 2 – 12,92 la mie, in sectorul 3 – 10,54 la mie, in sectorul 4 – 12,63,…

- Federația Rusa considera ca Georgia vecina si-ar fi pierdut suveranitatea biologica și epidemiologica, reprezentand, astfel, o amenințare pentru Moscova. Aceasta potrivit unei declaratii facuta de șefa serviciului federal pentru protectia consumatorilor din Rusia (Rospotrebnadzor), Anna Popova. Aceasta…

- Prezenta USR PLUS in coalitia de guvernare este puternic legata de desfiintarea SIIJ, de depolitizarea si profesionalizarea administratiei publice, a declarat sambata copresedintele formatiunii Dacian Ciolos. „Trebuie sa recunoastem ca prezenta noastra in coalitie e legata puternic de capacitatea noastra…

- Un barbat din Sighetu Marmației a distrus 70 de metri dintr-un dig care proteja orașul de inundații. Motivul ar fi fost ca ridicatura de pamant de pe malul raului era plina de gunoaie. Refacerea digului inseamna o factura de 150.000 de lei, pe care ar urma sa o achite barbatul. Muncitorul a realizat…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) ii solicita prim-ministrului Florin Citu sa explice opiniei publice care anume este proiectul Guvernului de modernizare a invatamantului, in contextul in care premierul a afirmat recent ca Executivul nu va mai investi in educatie fara garantia obtinerii…

- Aproape 40% dintre cetatenii ruși chestionati nu consuma alcool, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul rus de Sondare a Opiniei Publice, VTIOM. Potrivit sondajului VTIOM, mai mult de o treime dintre rușii chestionati nu consuma alcool, relateaza Agentia de presa RIA NOVOSTI. „Peste o treime…