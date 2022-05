Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au preluat controlul consiliului municipal din orașul ocupat Herson, situat in sudul Ucrainei, și pregatesc acum sa organizeze un referendum cu privire la viitorul regiunii, cerandu-le oamenilor sa voteze pentru „independența” acesteia. Intre timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-ar intalni, probabil, cu presedintele rus Vladimir Putin numai dupa o batalie majora anticipata pentru regiunea Donbas, din estul tarii, a declarat, duminica, consilierul prezidential ucrainean, Mihailo Podoliak, conform CNN. ”Ucraina este pregatita pentru…

- Președintele american, Joe Biden, a anunțat joi, 31 martie, ca SUA vor scoate o cantitate record de un milion de barili de petrol din stocurile strategice, in fiecare zi pentru urmatoarele șase luni. Biden a pus creșterea prețurilor combustibililor din SUA pe seama acțiunilor lui Putin despre care spune…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, ar trebui incurajat sa „gaseasca o iesire onorabila” pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, transmit dpa si AFP, potrivit Agerpres. „Trebuie sa-i spunem (lui Putin) acum: ar trebui sa fii arhitectul pasilor spre…

- Turcia a asigurat duminica ca Rusia si Ucraina au facut progrese in cadrul negocierilor lor pentru a opri invazia rusa si sunt aproape de un acord, scrie AFP. “Bineinteles, nu este un lucru usor sa ajungi la o intelegere in timp ce razboiul se desfasoara, civili sunt ucisi, dar am dori sa spunem ca…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a scris, joi, pe Facebook, despre agresiunea Federatiei Ruse la adresa Ucrainei, ca ”situatia este extrem de grava, Federatia Rusa ataca pe toate fronturile si pune in pericol viata a milioane de civili”. „Tocmai am vorbit cu premierul Ucrainei, Denys…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi dimineata, o operatiune militara speciala in regiunea ucraineana Donbas. Potrivit CNN, Explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei, Kiev si in Harkov. Intr-o interventie la televiziunea de stat, Putin a anuntat actiunile militare din…

- Consiliul Federatiei Ruse – camera superioara a parlamentului Rusiei – a aprobat cererea presedintelui Vladimir Putin, cu privire la utilizarea fortelor armate ruse in regiunea Donbas, au informat, marti, agentiile de presa de stat ruse RIA-Novosti si TASS. O rezolutie a fost adoptata in unanimitate…