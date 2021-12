Stiri pe aceeasi tema

- Surse din Partidul Social Democrat au declarat pentru Puterea.ro ca in tabara oamenilor lui Marcel Ciolacu estimarile de durata lunga ale alianței cu liberalii sunt rezervate. ”Noi nu avem ce pierde”, spune pentru Puterea.ro o sursa din PSD care afirma ca in cazul in care liberalii nu vor respecta condițiile…

- „Aceasta a fost decizia partidului. Am supus rezulatele negocierii la vot in PNL.Sunt președintele PNL, poate cea mai importanta funcție astazi, cel mai mare și singurul partid liberal, de dreapta din Romania. Este o decizie a coaliției, ca președinții PNL și PSD sa preia cele doua funcții. Le-am raspuns…

- Camera Deputaților și Senatul ar putea avea de marți șefi noi, fiind deja pe ordinea de zi prevazuta alegerea unui nou președinte. Primul punct pe ordinea de zi la Camera Deputaților este „Alegerea presedintelui Camerei Deputatilor”, prin vot secret cu buletine de vot, in vreme ce al doilea prevede…

- Surse politice au declarant pentru Puterea.ro ca mai mulți lideri PNL, vicepreședinți și prim-vicepreședinți, il vor ataca pe Florin Cițu in timpul ședinței, pe care il consider responsabil de blocarea negocierilor cu PSD. Mai exact, in PNL exista nemulțumiri dupa ce Cițu a cazut de acord cu Hunor și…

- PNL vrea ca, pana la votarea in Parlament a noului Guvern, actuala sefa a Senatului sa fie demisa si instalat un liberal, cu sprijin PSD, favorit fiind Florin Citu, potrivit informatiilor „Adevarul“.

- Surse politice au declarat pentru Știrile Pro TV ca social-democrații nu vor sa mai ceara, in negocierile cu PNL, funcția de premier pentru Marcel Ciolacu. Acesta ar prefera sa ramana președinte al Camerei Deputaților, insa, in schimb, PSD va cere la negocieri ministere ”de forța” (Interne, Finanțe,…

- Previzualizeaza intr-o fila noua Surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca șansele realizarii alianței dintre PNL și PSD au crescut exponențial in ultimele zile. Mai exact, președintele Iohannis il incurajeaza pe Florin Cițu sa ajunga la o ințelegere cu Partidul Social Democrat, pentru a-l elimina…

- Florin Citu si Nicolae Ciuca se vad la aceasta ora cu Marcel Ciolacu si o parte din conducerea PSD la Vila Lac pentru a discuta despre viitorul guvernarii, sustin surse politice pentru „Adevarul”.