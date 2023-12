Surse: Perchezitii la COMCM SA Constanta! Constantin Fratila - Nu am comentarii!“

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 noiembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Constanta, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat cinci perchezitii domiciliare, la cimci persoane banuite de evaziune fiscala. Din cercetarile…

- In aceasta dimineata, 17 noiembrie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, pun in aplicare 9 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Mures, intr un dosar de evaziune fiscala,…

- Cincisprezece perchezitii sunt desfasurate, joi, de politistii din Olt, la persoane suspectate ca au vandut autoturisme si piese auto second-hand fara a declara sumele castigate. Anchetatorii afirma ca in acest mod au fost obtinute venituri de 3,5 milioane de euro, care ar fi fost supuse unui proces…

- FOTO: PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite ca ar fi contrafacut articole vestimentare. Aproape 100 de articole de imbracaminte, in valoare de aproximativ 9.000 lei, identificate de polițiști PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite ca ar fi contrafacut articole vestimentare. Aproape 100 de articole…

- FOTO | PERCHEZIȚII in Alba, la persoane banuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscala: Ce au descoperit oamenii legii FOTO | PERCHEZIȚII in Alba, la persoane banuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscala: Ce au descoperit oamenii legii In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului…

- Luni, 2 octombrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, au efectuat 7 percheziții, pe raza orașului Ocna Mureș, in vederea documentarii activitații infracționale…

- PERCHEZIȚII in Alba la mai multe persoane banuite de evaziune fiscala, delapidare și spalare de bani: Prejudiciu de aproape 600.000 de lei din vanzari neinregistrate in contabilitate PERCHEZIȚII in Alba la mai multe persoane banuite de evaziune fiscala, delapidare și spalare de bani: Prejudiciu de aproape…

- PERCHEZIȚII in Alba: Mai multe persoane, suspectate de fals și inșelaciune. Un CAR prejudiciat cu 12.000 de lei PERCHEZIȚII in Alba: Mai multe persoane, suspectate de fals și inșelaciune. Un CAR prejudiciat cu 12.000 de lei La data de 27 septembrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații…