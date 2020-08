Stiri pe aceeasi tema

- Liderul MPR, Viorel Catarama, a fost in acest weekend pe litoral și s-a relaxat in clubul Nuba, din Mamaia. La miezul nopții, jandarmii au spart petrecerea și, conform lui Catarama, au facut ”o demonstrație de forța ireala”.Citește și: Gabriela Firea și Florentin Pandele, SHOW de zile mari:…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea și soțul ei, primarul orașului Voluntari, Florin Pandele, au acceptat provocarea lansata de prieteni și au postat un dans pe melodia ”Jerusalema”. Firea da leapșa mai departe și provoaca oamenii sa ii posteze filmulețe in care danseaza.Citește și: Ludovic…

- Liderul interimar la PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca nu exista nicio sansa ca motiunea de cenzura sa nu fie votata pana la data de 27 septembrie, zi in care au loc alegerile locale. El a adaugat ca in Constitutie nu scrie ca o motiune de cenzura depusa in sesiune extraordinara nu poate…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea (PSD), a declarat joi la Antena 3 ca social-democrații au discutat numele de premier pe care il vor propune daca Guvernul este demis prin moțiune de cenzura, dar ca nu anunța despre cine este vorba pentru a evita discuțiile contradictorii din partid. „De ce sa incepem…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a ieșit la rampa dupa atacurile premierului Ludovic Orban. El a ținut sa anunțe ca PSD nu va vota niciodata un reprezentant al PNL pentru pozitia de premier, declarandu-se convins ca moțiunea de cenzura va trece.„Am auzit ca e o iresponsabilitate sa…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, referindu-se la faptul ca PMP nu a fost cooptat în alianțe cu USR, ca nu exista negocieri eșuate și ca liberalii au disponibilitatea de a coopera cu formațiunea condusa de Eugen Tomac în consiliile județene și locale, transmite Mediafax.„Nu…

- Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, ca social-democratii sunt pregatiti sa vina, alaturi de alte forte din Opozitie, cu o propunere de premier. Potrivit lui Ciolacu, noul premier este "un specialist recunoscut de toata lumea", iar acesta urmeaza sa il inlocuiasca pe Ludovic Orban, in situatia in care motiunea…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, dupa ce președintele Klaus Iohannis a vorbit despre atacarea `violenta' de catre PSD a legilor justiției: „Presedintele nu a iesit sa spuna in detaliu la ce se refera. Codurile Penale nu au fost modificate. De cate ori face guvernul o tampenie,…