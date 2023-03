Surse: Ministrul Virgil Popescu, audiat ca martor la DNA

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost audiat la DNA, ca martor in dosarul maștilor neconforme din pandemie. Este vorba despre cazul in care sunt anchetați pentru corupție Victor Piturca și fiul sau, dar și șeful Romarm, Gabriel Țuțu.

- Procurorii DNA l-au audiat, astazi, in mare secret, pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. Potrivit Realitatea Plus, Popescu a fost audiat in calitate de martor in dosarul Romarm. Pana in acest moment, nu sunt indicii ca aceasta calitate, cea de martor, ar urma sa fie schimbata. Va reamintim ca la…

- Cantarețul de manele Florin Salam a fost audiat de polițiști miercuri dimineața. Este martor intr-un dosar de proxenetism și camatarie, au precizat surse din poliție pentru Europa FM. Infracțiunile din dosar ar fi avut loc și intr-un hotel din Centrul Vechi al Bucureștiului, scrie europafm.ro. In același…

- Ministrul Economiei, analfabet functional: sesizeaza instantele. Florin Spataru, ministrul Economiei, sustine ca Corpul de Control din subordinea sa a sesizat instantele de judecata in legatura cu jaful de la Romarm. Dar, atentie, nu a sesizat Directia Nationala Anticoruptie sau Parchetul General, institutii…

- Fake News Antena 3. Claudiu Nasui nu este urmarit penal. Fostul ministru USR va depune sesizare la CNA și va da in judecata postul Antena 3 Claudiu Nasui, deputat USR și fost ministru al Economiei, va sesiza Consiliul Național al Audiovizualului și va da in judecata postul de televiziune Antena 3 ca…

- Fostul premier Ludovic Orban spune, referindu-se la directorul Romarm, Gabriel Tutu, cercetat de DNA pentru luare de mita, ca a fost numit in functie de catre actualul ministru al Energiei, Virgil Popescu, la acea vreme ministru al Economiei si Energiei. Orban a mai precizat ca, timp de aproape zece…

- Intrebat joi seara, la Realitatea Plus, daca avea cunostinta despre afacerile de la Romarm, Ludovic Orban a raspuns: ”Evident, nu”. ”Daca as fi stiut nu le-as fi permis. (…) Cum sa stiu de afacerile pe care le face Tutu? Nu am avut absolut niciun fel de stire despre vreo ilegalitate care se comite…

- Sorin Grindeanu a fost audiat marti la DNA, in calitate de martor, in dosarul in care directorul general interimar al CFR SA, Ion Simu-Alexandru, este cercetat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la uzurparea functiei, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Ministerul Transporturilor…