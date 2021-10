Stiri pe aceeasi tema

- Abia revenit din Egipt, președintele Klaus Iohannis se intalnește joi seara cu mai mulți membrii din conducerea PNL, anunța G4Media. Intalnirea ar avea loc la Vilaiar subiectul, lista miniștrilor și eventuala susținere a PSD, susține aceeași sursa. Intrevederea dintre președinte și liderul liberal…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat luni, dupa intalnirea cu Dacian Cioloș, ca USR nu susține un guvern minoritar și cere refacerea coaliției. Nicolae Ciuca a mai spus ca face tot posibilul sa caute susținere pentru guvernul sau, in contextul in care Romania e in criza. „Un raspuns cat se poate…

- Ionuț Moșteanu afirma ca USR nu va vota un Guvern minoritar: „Ințeleg ca va veni astazi sa prezinte programul de guvernare, ca și cum un program de guvernare, niște ganduri bune așternute pe hartie ar fi vreo garanție. Nu, garanția sunt bunele intenții și profesionalismul oamenilor care pun in aplicare…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a lansat un apel, joi, catre ”toti actorii politici responsabili” sa sustina formarea noului Guvern astfel incat Romania sa depaseasca ”cat mai curand” criza medicala si pe cea economica. “Tara noastra trece printr-una din cele mai dificile perioade din istoria sa recenta.…

- Nicolae Ciuca este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis sa formeze un nou guvern. Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa consultarile de la Cotroceni. ”Discuțiile de astazi au fost mai bune decat ultimele discuții. Am reiterat la fiecare intalnire ca acum este nevoie de o soluție…

- Social-democratii au decis, joi, în Biroul Permanent National, sa nu mearga cu o propunere de premier la cea de-a doua tura de consultari de la Palatul Cotroceni, o decizie urmând a fi luata dupa discutiile cu presedintele Klaus Iohannis. PSD va lua o decizie privind o o propunere…

- Medicul a acuzat autoritațile ca sunt ”defazate”, in contextul in care propun masuri dupa ce problemele de sanatate publica sunt deja majore. ”E o propunere care poate fi discutata. Totuși, aceste propuneri cred ca trebuiau facute mai degraba in Romania, decat de la New York, și discutate in Romania.…