O informație de ultima ora, venita pe surse deocamdata, anunța o a doua plecare din Guvernul Ciolacu, dupa izbucnirea scandalului „azilelor groazei” din Ilfov. Gabriela Firea ar fi demisionat din funcția de Ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, potrivit Antena3, care citeaza surse. Se așteapta un anunț oficial in acest sens. Pana atunci, […] The post Surse: Gabriela Firea și-a dat demisia din Guvern/A doua plecare din Executivul Ciolacu first appeared on Ziarul National .