SURSE: Cum se împart ministerele în Guvernul Ciucă și cine le va conduce. Duminică are loc ultima rundă de negocieri Potrivit surselor Libertatea, dupa negocierile de sambata dintre PNL, PSD și UDMR, s-a decis ca liberalii vor da primul premier in sistemul de rotație, in persoana lui Nicolae Ciuca. Decizia finala va fi luata insa duminica, in ședința programata in jurul pranzului. Duminica, la ora 12.00, incepe ultima runda de negocieri intre PNL, PSD, UDMR și minoritați, in care se va stabili definitiv care partid da primul premier in sistemul de rotativa, fie liberalii, fie social-democrații, dar și ce ministere primește fiecare partid, in funcție de acest criteriu. In situația cea mai probabila in care partidul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

