- Consilierul prezidențial Andrei Muraru va fi numit ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, anunța Antena3. Informația, confirmata din mai multe surse politice, vine in contextul in care...

- Consilierul prezidențial Andrei Muraru va reprezenta Romania la Washington, au declarat surse oficiale pentru Digi24.ro. El il va inlocui pe George Maior, care va pleca la post la ambasada Romaniei din Iordania.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, nu intenționeaza și nici nu dorește sa devina ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, dupa ce președintele Klaus Iohannis a decis rechemarea de la post a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele privind rechemarea mai multor ambasadori romani, intre care se numara George Maior - ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii si Emil Hurezeanu - ambasadorul Romaniei in Germania. Potrivit unui comunicat al Administratiei…

