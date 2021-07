Stiri pe aceeasi tema

- Ocolul Silvic Campina a fost amendat, vineri, pentru exploatarea, fara aviz, a unei cantitati de lemn, politistii dispunand, totodata, confiscarea valorica a unui volum de peste 390 metri cubi de lemn in valoare totala de 72.452 de lei. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii…

- Nu mai puțin de 100 de controale au avut loc in ultima saptamana in județul Maramureș, toate avand ca obiect taierile ilegale de lemn. Polițiștii maramureșeni, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, au intensificat acțiunile pentru protejarea fondului…

- In perioada 14-20 iunie a.c., politistii Serviciului de Ordine Publica – Compartimentul Sisteme de Securitate au organizat si desfasurat o actiune cu efective marite pe linia sistemelor de securitate, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,…

- Participantii la un priveghi cu 120 de persoane au fost sanctionati de politisti cu amenzi in valoare totala de 3.500 de lei, au anuntat, duminica, reprezentatii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, conform Agerpres. Politistii au aplicat 27 de sanctiuni, atat organizatorului, cat si participantilor…

- Valea Bargaului a fost vizata, vineri, de mai multe controale silvice, efectuate de polițiști. In urma verificarilor, oamenii legii au aplicat amenzi in valoare de 10.00 de lei. De asemenea, mai mulți metri cubi de lemn au fost confiscați, fiindca erau transportați fara documente legale. In urma acțiunilor…

- O nunta la care participau aproximativ 350 de persoane a fost intrerupta, sambata noaptea, de polițiștii din Maramureș. In același județ, in octombrie anul trecut, s-a organizat un eveniment similar, deși legea nu permitea iar mireasa era bolnava cu noul tip de coronavirus. Conform unui comunicat…

- La finalul saptamanii trecute, polițiștii maramureșeni au efectuat 36 de controale, atat in domeniul silvic, pe linia transportului de materiale lemnoase, cat și in domeniul piscicol, pentru a stabili daca sunt respectate normele referitoare la pescuitul in scop comercial/recreativ in habitatele piscicole…