Producătorul Simon Cowell a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Britanicul Simon Cowell, producător muzical şi de televiziune, cunoscut pentru rolul de jurat al programului „American Idol”, creator al emisiunilor „The X Factor”, „America’s Got Talent” şi „Britain’s Got Talent”, a primit miercuri o stea pe Hollywood Walk of Fame,… [citeste mai departe]