In aceasta seara, la „Chefi la cuțite”, preselecțiile sezonului 11 ajung la final. Va fi un final cu o surpriza de proporții pentru chef Florin Dumitrescu: soția și cele doua fiice vin in platoul show-ului culinar sa gateasca o rețeta… ce a nascut discuții aprinse in bucataria de acasa a juratului. „Vrem sa-i facem o surpriza lui Florin, pentru ca Mia și Ava nu au fost niciodata in platou in aceasta ipostaza. Uitandu-se la televizor, fetele au vazut ca in toate sezoanele au venit mulți copii și și-au dorit foarte mult sa vina și ele. Așa ca i-am spus lui Florin ca am un eveniment la care trebuie…